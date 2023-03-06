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Экономика

Правительство России увеличило планку авансового платежа по госзакупкам

Правительство России увеличило планку авансового платежа по госзакупкам до 50% от цены заказа, сообщает пресс-служба кабмина. Соответствующее постановление подписал премьер-министр Михаил Мишустин, пишет агентство «Прайм». 

«Организации, участвующие в госзакупках, смогут получать в 2023 году в качестве аванса до 50% от цены контракта. Решение распространяется на госконтракты, финансируемые из федерального бюджета и подлежащие казначейскому сопровождению. Регионам рекомендовано применять аналогичные положения для контрактов, финансируемых из их бюджетов», — говорится в сообщении.

По действующим правилам размер аванса по госконтрактам в основном ограничивается планкой в 30% от цены, зафиксированной в договоре. 

Правительство отмечает, что повышение размера авансирования даст организациям доступ к дополнительным ресурсам, поможет им быстрее и эффективнее решать поставленные задачи при обеспечении безусловного контроля за расходованием бюджетных средств. 

Постановлением также устанавливается повышенный размер авансирования госконтрактов с казначейским сопровождением, которые касаются объектов капитального строительства в Донецкой и Луганской народных республиках, Запорожской и Херсонской областях. Компании, заключившие такие госконтракты, смогут получать авансом до 90% от цены, обозначенной в договоре, до конца 2023 года. 

Отмечается, что практику повышенного авансирования госконтрактов правительство использовало в 2022 году для повышения устойчивости российской экономики в условиях внешнего санкционного давления. Эта мера доказала свою эффективность, позволив бизнесу быстрее адаптироваться к новым условиям. 

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