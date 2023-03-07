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Общество

Социальный фонд предупредил псковичей о мошенниках

Социальный фонд России (СФР) напоминает о мерах предосторожности, которые помогут избежать уловок мошенников. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе учреждения.

«Если вам позвонили и представились сотрудником Социального фонда, не называйте свои персональные данные. Сотрудники фонда никогда не запрашивают СНИЛС, данные паспорта, номер банковской карты, ее ПИН-код или пароль от личного кабинета. Если по телефону просят предоставить такую информацию, скорее всего, это мошенники», - предупредили псковичей.

Злоумышленники могут предлагать прибавку к пенсии, юридическую помощь с оформлением услуг или перерасчетом выплат. Иногда лжеспециалисты сообщают о сверке данных для начисления тех или иных пособий. Социальный фонд настоятельно рекомендует не доверять сомнительным звонкам и при подозрении на мошенничество незамедлительно прекратить дальнейшее общение.

Специалисты также не ходят по домам с предложением услуг по пенсионным вопросам. «Если в ваш дом постучались такие люди и представились работниками Социального фонда, следует насторожиться. Помните, фонд оказывает все услуги в своих клиентских службах и онлайн через портал госуслуг. Причем всегда делает это бесплатно», - отметили в Соцфонде.

Выплаты предоставляются после подачи заявления или автоматически, на основании имеющихся у фонда данных.

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