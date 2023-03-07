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Культура

Выставка Cherchez la femme откроется в Пскове 8 марта

Фото здесь и далее: "Псковская правда"

Выставка «Cherchez la femme, или Дамские штучки конца ХIX – первой половины ХХ века» откроется в Псковском музее-заповеднике 8 марта. О том, какие экспонаты будут представлены, рассказали авторы музейного проекта корреспондентам «Псковской правды». 

Экспозиция познакомит посетителей с украшениями, аксессуарами, обувью и предметами гардероба женщин – современниц революционерок, придумавших этот праздник.

«Выставка приурочена к празднику 8 Марта. Две легендарные женщины, Роза и Клара, боролись изо всех сил, чтобы войти в мужской мир, и при этом теряли какие-то черты женственности. Но весенний праздник стал олицетворением не борьбы, а воплощением надежды, любви, красоты, женственности», - отметила директор Псковского музея-заповедника Светлана Мельникова.

По ее словам, все экспонаты – «предметы милой старины». Выставка помогает заглянуть в мир женщины конца XIX – начала XX века, понять, как она жила, из чего строился ее день.

Также будут представлены драгоценности и украшения из клада, найденного в Пскове на улице Горького в 1974 году. Среди них – «скромная парюра, состоящая из двух предметов – бриллиантового ожерелья и броши эпохи модерна».

«Украшения подразделялись на повседневные и парадные. Для повседневных характерны умеренность, простота. Для выхода в свет полагалась парюра: набор украшений, включавший от 2 до 15 предметов. Комплект подбирался по виду и типу камней и был выполнен в одном художественном стиле», – пояснила хранитель музейных фондов Светлана Дерягина.

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