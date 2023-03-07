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Общество

Более 70 млн импортных цветов поступило в Псковскую область к 8 Марта

Более 70 млн импортных цветов поступило в Псковскую область во второй половине февраля, отмечается увеличение поставок в преддверии 8 Марта. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Северо-Западного межрегионального управления Россельхознадзора.

В первую половину февраля должостные лица проверили более 21 млн свежих цветов. Во второй половине месяца было ввезено 76 млн срезов цветов, что наглядно демонстрирует увеличение поставок импортных партий цветов более чем в три раза в преддверии Международного женского дня. Все партии продукции растительного происхождения следовали из Латвии, Литвы и Республики Сербии через ФКП «Бурачки», расположенный на российско-латвийской границе в Псковской области.

Основной объем поставляемых роз, альстромерий, хризантем, тюльпанов, гвоздик и других цветов вырастили в Эквадоре, Нидерландах, Кении, Колумбии, Турции, Израиле, Италии и Эфиопии.

В результате карантинного фитосанитарного контроля все партии срезов цветов, которые соответствовали нормам действующего законодательства, были допущены к ввозу на территорию страны.

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