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Общество

Михаил Ведерников навестил участников СВО в госпитале

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников посетил филиал №2 442-го военного клинического госпиталя Министерства обороны РФ, где находятся на реабилитации участники СВО, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

Фото здесь и далее: ПАИ

На встрече также присутствовала председатель комитета здравоохранения Псковской области Марина Гаращенко.

Глава региона поздравил женский коллектив госпиталя с наступающим 8 Марта и вручил им букеты. За чаепитием с губернатором сотрудники медучреждения обсудили насущные проблемы, среди которых благоустройство парковки на территории госпиталя.

Медработники, в свою очередь, поздравили губернатора с днем рождения.

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Михаил Ведерников навестил участников СВО в госпитале

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