Михаил Ведерников навестил участников СВО в госпитале

11:50, 07 марта 2023, ПАИ

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников посетил филиал №2 442-го военного клинического госпиталя Министерства обороны РФ, где находятся на реабилитации участники СВО, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

На встрече также присутствовала председатель комитета здравоохранения Псковской области Марина Гаращенко.

Глава региона поздравил женский коллектив госпиталя с наступающим 8 Марта и вручил им букеты. За чаепитием с губернатором сотрудники медучреждения обсудили насущные проблемы, среди которых благоустройство парковки на территории госпиталя.

Медработники, в свою очередь, поздравили губернатора с днем рождения.