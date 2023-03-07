Утверждены правила выдачи добровольцам удостоверения ветерана боевых действий
Правила предоставления удостоверения ветерана боевых действий единого образца для добровольцев, участвующих в спецоперации по защите Донбасса, утвердило правительство России, сообщает РИА ФАН.
Их будут выдавать военкоматы по соответствующему заявлению. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования, говорится в документе.
Удостоверение ветерана боевых действий единого образца будет служить подтверждением статуса ветерана боевых действий и права на полагающиеся по закону льготы.
Комментарии: 0 Обсудить >>>