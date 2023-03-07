Заболеваемость коронавирусом выросла в Псковской области

13:27, 07 марта 2023, ПАИ

Среднеобластной уровень заболеваемости коронавирусом превышен в шести муниципалитетах, а в 18 отмечается рост количества случаев COVID-19. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в региональном комитете по здравоохранению.

За прошлую неделю в Псковской области выявили на 142 случая COVID-19 больше в сравнении с предыдущей неделей – коронавирус был диагностирован у 351 пациента.

Также почти на 25% выросла и заболеваемость ОРВИ и гриппом, она составила 5 999 случаев, что ниже эпидпорога на 18%.

Медицинские организации Псковской области проводят лабораторную диагностику гриппа. На прошлой неделе во всех положительных случаях был выявлен грипп группы В.

Комитет по здравоохранению Псковской области напоминает, что с наступлением календарной весны вирусы COVID-19 и гриппа никуда не исчезли, по-прежнему нужно соблюдать все необходимые меры профилактики и при недомогании обращаться к врачу.