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Общество

Заболеваемость коронавирусом выросла в Псковской области

Среднеобластной уровень заболеваемости коронавирусом превышен в шести муниципалитетах, а в 18 отмечается рост количества случаев COVID-19. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в региональном комитете по здравоохранению.

За прошлую неделю в Псковской области выявили на 142 случая COVID-19 больше в сравнении с предыдущей неделей – коронавирус был диагностирован у 351 пациента. 

Также почти на 25% выросла и заболеваемость ОРВИ и гриппом, она составила 5 999 случаев, что ниже эпидпорога на 18%. 

Медицинские организации Псковской области проводят лабораторную диагностику гриппа. На прошлой неделе во всех положительных случаях был выявлен грипп группы В. 

Комитет по здравоохранению Псковской области напоминает, что с наступлением календарной весны вирусы COVID-19 и гриппа никуда не исчезли, по-прежнему нужно соблюдать все необходимые меры профилактики и при недомогании обращаться к врачу.

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