В Псковском гидрометцентре рассказали о погоде на 8 Марта

14:03, 07 марта 2023, ПАИ

Облачная погода ожидается в Псковской области 8 марта, сообщает Псковский гидрометцентр.

Ночью синоптики прогнозируют небольшой снег, местами умеренный. Днем тоже ожидаются осадки в виде снега и мокрого снега. На дорогах местами образуется гололедица.

Температура воздуха по области ночью составит от -9 до -4 градусов, днем — от -2 до +3 градусов. Будет дуть ветер южных направлений со скоростью 1-6 метров в секунду.

Атмосферное давление низкое.