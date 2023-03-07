Перспективы развития Островского района обсудят на «Серебряном дожде»

13:29, 07 марта 2023, ПАИ

Программа «Оглавление» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) выйдет в эфир сегодня, 7 марта, в 14:00. Ведущие Александр Машкарин и Надежда Назаренко вместе с главой Островского района Дмитрием Быстровым обсудят перспективы развития муниципалитета.

- Какие стройки разворачиваются в Островском районе?

- Какие школы будут отремонтированы в ближайшее время?

- Задерживаются ли в муниципалитете инвесторы?

- Почему себежские пряники появились в Острове?

- Сколько туристов привлекли в район отреставрированные цепные мосты?

- Что еще будет реконструировано в центре Острова?

Об этом и многом другом — на «Серебряном дожде» в 14:00. Видеотрансляция программы «Оглавление» будет доступна в официальной группе Псковского агентства информации в ВК.