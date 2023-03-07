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Михаил Ведерников поблагодарил женщин-медиков за работу на освобожденных территориях

Михаил Ведерников в канун Международного женского дня вручил почетные грамоты губернатора сотрудникам государственных медицинских организаций Псковской области за работу на освобожденных территориях. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе правительства региона.

Фото: пресс-служба правительства Псковской области

Высшей региональной наградой отмечены заведующая отделением рентгенологических исследований и МРТ, врач-рентгенолог Детской областной клинической больницы Ольга Маркова и медицинская сестра-анестезист отделения анестезиологии-реанимации Псковской областной клинической больницы Ольга Загорская.

В течение месяца наши медики работали в Скадовской центральной городской больнице Херсонской области. Они оказывали помощь коллегам и местным жителям круглосуточно, без выходных, отрабатывая в том числе и экстренные вызовы. Ольга Загорская днем делала перевязки в хирургическом отделении, а в вечернее и ночное время дежурила в отделении анестезиологии-реанимации, оказывая помощь при проведении экстренных хирургических операций. Ольга Маркова не только провела не одну сотню исследований на компьютерном томографе, который из-за отсутствия специалистов долгое время стоял без дела, но и обучила местный медперсонал работе на сложном аппарате. «Нагрузка была достаточная, но обиженных не осталось. Всех, кого можно было, обследовали, — отметила врач. — Кроме того, получили колоссальный новый профессиональный опыт».

Губернатор от себя лично, от жителей Псковской и Херсонской областей, кому они помогли, поблагодарил медиков за помощь и человеческое участие. «Отдыхайте, набирайтесь сил. Впереди добрый и светлый праздник — 8 Марта, проведите его с родными и близкими. Здоровья и дальнейших успехов во всех начинаниях!» — сказал Михаил Ведерников, вручая почетные грамоты.

Отметим, что это не первый визит псковских специалистов в Херсонскую область. Осенью прошлого года врачи из Псковской области месяц работали в Бериславской центральной районной больнице.

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