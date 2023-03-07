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Спорт

Лучших самбистов определили среди учащихся в Псковской области

Финальные соревнования XV областной Спартакиады учащихся по самбо состоялись в псковском спортивном комплексе «Олимп». Об этом сообщает Центр спортивной подготовки Псковской области в соцсети «ВКонтакте».

Фото: центр спортивной подготовки Псковской области в соцсети «ВКонтакте».

Участие в соревнованиях приняли команды из 11 муниципалитетов, всего 82 человека.

Первое место заняла команда Пскова, вторыми стали самбисты из Великих Лук, а третье место – у команды Себежского района.

Следующий финал XV областной Спартакиады учащихся – соревнования по баскетболу, которые пройдут в Великих Луках 22-23 марта – среди юношей и 23-24 марта – среди девушек.

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