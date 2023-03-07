Лучших самбистов определили среди учащихся в Псковской области
Финальные соревнования XV областной Спартакиады учащихся по самбо состоялись в псковском спортивном комплексе «Олимп». Об этом сообщает Центр спортивной подготовки Псковской области в соцсети «ВКонтакте».
Участие в соревнованиях приняли команды из 11 муниципалитетов, всего 82 человека.
Первое место заняла команда Пскова, вторыми стали самбисты из Великих Лук, а третье место – у команды Себежского района.
Следующий финал XV областной Спартакиады учащихся – соревнования по баскетболу, которые пройдут в Великих Луках 22-23 марта – среди юношей и 23-24 марта – среди девушек.
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