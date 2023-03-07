«Страшно за детишек»: город Дно терроризирует стая собак

15:32, 07 марта 2023, ПАИ

Стая собак держит в страхе жителей города Дно. По словам местных жителей, собаки уже нападают на домашних животных, залезая на огороженные участки, а сами люди боятся выходить на улицу.

Вчера днём дновцы обнаружили очередную жертву собачьей стаи. Об этом одна из местных жительниц рассказала в группе «Жизнь по-дновски» в соцсети «ВКонтакте». Трагедия произошла у частного дома на улице Сенной. Мертвую кошку женщина обнаружила, когда возвращалась с работы. У животного был прокушен живот.

«Вопрос к администрации города и лично к товарищу Шауркину [главе района - ПАИ]. До каких же пор это будет продолжаться?» - спросила жительница города Дно.

Другие комментаторы отметили, что раньше можно было встретить довольно много кошек, сейчас же их почти нет. «Эти собаки на этом не остановятся, у них охотничий азарт. Драть котов - их этому научили, ну и живут все по закону стаи», - высказалась участница группы.

Это далеко не первая жертва дновских собак за последние дни. Причем страдают не только бездомные животные, но и домашние. «До беды не далеко. Собаки взяли власть. Нашу любимицу загрызла серая тощая [собака - ПАИ]», - написала участница сообщества.

В субботу 4 марта мёртвым нашли домашнего кота по кличке Чип. Его фографию также выложили в социальные сети, а через некоторое время в комментариях отписалась хозяйка животного. «Этой мой мальчик», - написала девушка под фото с погибшим котом.

Днём ранее собаки пробрались на территорию частного дома и передушили с десяток кроликов. «Каждый день видим растерзанных кошек, псы влезают на территории хозяйств, затрепали кроликов. Администрация поймала только одну собаку. Дети в школу боятся ходить, собаки кидаются даже на взрослых», – пишут дновцы.

Как правило, своих жертв собачья стая не ест: бросают там же, где придушили. Однако несколько дней назад возвращавшихся из школы детей поразила страшная картина. Один из псов тащил в зубах тушку задушенного кролика. «Вот эта серая собака с Советской! Это мне мой ребенок показала, это было во вторник, тащит кролика! Дети шли из школы. Она бежала по Петрова к «Магниту», - отметила женщина, опубликовавшая фото.

На днях одну из дновских собак всё же отловили - фотографию сидящего в клетке животного опубликовал в своём Telegram-канале глава района Михаил Шауркин. «Сегодня в нашем городе в очередной раз работают ловцы из порховского приюта для животных «Добрый». Пока итог на данный момент - одна пойманная собака по улице Советской», - написал глава муниципалитета.

«Сегодня поймали рыжего пса, так он жил около ларька, где масло-сыр. Его и ловить не надо было, он можно сказать ручной, боязливый», - отрегировали местные жители.

«Этот пёс - сын полка НГЧ. Его там все знали и кормили. А он в благодарность нес службу, по ночам с женщинами-сторожами охранял территорию. Он очень добродушный пёс, мухи не обидит», - отметили в комментариях в группе приюта «Добрый».

Некоторые винят в сложившейся ситуации не безотвественных граждан и не власти, а приют «Добрый», занимающийся отловом бездомных животных. «Вчера мы обратились в прокуратуру. Отлов собак происходит, а качество отсутствует. Почему-то вместо трёх собак забрали только одну. Необходимо предъявить претензию к организации по отлову собак. И это должен сделать тот, кто оплатил работу. Ждем. Прокуратура разберется», - пишут дновцы.