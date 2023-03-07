Молодежь из 20 районов Псковской области приняла участие в форуме «ВАУ-эффект»

15:57, 07 марта 2023, ПАИ

Форум проектов «ВАУ-эффект» собрал креативную молодёжь из 20 районов Псковской области, сообщили организаторы мероприятия.

Основными тематическими направлениями форума стали: малая родина, место силы, локальная идентичность. Подробнее с каждой темой можно ознакомиться здесь.

19 участников из разных районов представили свои идеи в сфере креативных индустрий, учитывающих местную идентичность людей и территорий, их культуру и традиции, запросы и интересы жителей Псковской области.

Каждый из участников получил обратную связь по проекту от ведущих экспертов региона. Далее проекты получают наставническую, информационную и консультационную поддержку:

«Креативный лекторий ДНО» (Дно); «Киновечера со Спутником» (Великие Луки); «Туризм по-новой!» (Пыталово); «Русь моя!» (Новоржев); «Экотропа» (Печоры); «Гончарная мастерская» (Невель); «Типографика Себеж» (Себеж); «Александр Невский» (Порхов); «Библиосубботы» (Струги Красные); «Экстрим фест «Улитка» (Невель); «Лесной коворкинг» (Гдов); «Улётный Фестиваль в Серёдке» (Серёдка); «Заповедная тропа» (Себеж); «Культурно-образовательный центр «Зелёное искусство» (Гдов); «Кузнечный клуб «Мастер ковки» (Гдов); «Тусовочное пространство «Молодёжка» (Усвяты); «Уличный коворкинг» (Новосокольники); «Семейная мобильная игротека «Игроленд» (Новосокольники); «Площадка реконструкторов» (Пушкинские Горы).

«Этот проект мы делаем для того, чтобы дать возможность ребятам презентовать их классные, креативные идеи. А мы, в свою очередь, в лице проектного офиса «Команда 2018», наших партнёров - представителей органов исполнительной власти, бизнеса - готовы поддержать, стать наставниками проектов и довести их до результата», - сказал председатель ПРОО «Команда 2018» Михаил Васильев.

Проект реализован ПРОО «Команда 2018» при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.