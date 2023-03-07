В Псковской области снизился показатель ранней неонатальной смертности

15:44, 07 марта 2023, ПАИ

Снижение ранней неонатальной смертности с 3,3 промилле до 2,1 промилле зафиксировали в Псковском перинатальном центре. Об этом рассказал главный врач медучреждения Николай Красиков на пресс-конференции в медиацентре ПАИ.

«Мы с коллегами встречались год назад, приняли замечания к нашей работе и быстро и эффективно их устранили, получив результат», - отметил Николай Красиков.

Также, по его словам, снизилось количество антибактериальных препаратов, которые применяют для новорожденных. «Мы стали активнее взаимодействовать с федеральными медучреждениями, в том числе в рамках телемедицины. Также был открыт региональный телеконсультационный центр для новорожденных Псковской области. При необходимости пациенток направляют либо в Псковский перинатальный центр, либо в федеральные медучреждения», - обратил внимание гость медиацентра.