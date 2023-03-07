Псковскую районную поликлинику отремонтируют в течение двух лет

15:34, 07 марта 2023, ПАИ

Псковскую районную поликлинику отремонтируют в течение ближайших двух лет. Об этом сообщила председатель комитета по здравоохранению Псковской области Марина Гаращенко на пресс-конференции в медиацентре ПАИ.

По её словам, в поликлинике недавно был сделан косметический ремонт, а в скором времени планируется обновление в рамках модернизации первичного звеназдравоохранения. «Думаю, нам удастся там создать зоны комфорта и для детей, и для взрослых», - подчеркнула она.

Руководитель профильного комитета сообщила, что ремонтные работы и переоснащение оборудованием нужны и в Детской областной больнице.

Также она рассказала, что планируется открыть новое детское отделение в ФАПе в Неёлово. «Думаю, это удастся выполнить в течение этого года», - уточнила Марина Гаращенко.