Александр Котов: Женскому началу свойственны созидательные качества

10:00, 08 марта 2023, ПАИ

Председатель областного Собрания депутатов поздравил псковичек с Международным женским днём. Обращение опубликовано на сайте регионального парламента.

«8 Марта – первый весенний праздник. Как весна оживляет природу, так женщина несёт в мир новую жизнь, любовь и красоту. Женскому началу свойственны самые добрые и созидательные человеческие качества: забота о ближнем, душевная щедрость, мудрость и чувство прекрасного. Там, где есть женщина, есть уют и детский смех, чуткость и любовь, эмоции и вдохновение. Женщины наделены особенной энергией, в которой сочетается нежность и огромная внутренняя сила», – сказал Александр Котов.

По его словам, наверное, именно благодаря этой удивительной гармонии женщины могут всего лишь одним словом поддержать в трудную минуту и вселить веру в лучшее, одним взглядом мотивировать на свершения, одним своим присутствием сделать окружающий мир прекраснее.

«Дорогие женщины, пусть рядом с вами всегда будут близкие и любимые, пусть сбываются самые заветные мечты. От всего сердца желаю вам счастья, здоровья и благополучия!» – обратился к псковичкам Александр Котов.