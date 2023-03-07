Псковский врач заявил о нулевой материнской смертности в регионе

16:02, 07 марта 2023, ПАИ

В прошлом году в Псковском перинатальном центре родилось более 2 800 малышей и не было зафиксировано ни одного случая материнской смертности. Об этом на пресс-конференции в медиацентре Псковского агентства информации заявил руководитель медучреждения Николай Красиков.

По его словам, по итогам 2022 года Псковская область вошла в двадцатку регионов, где не было зафиксировано ни одного случая материнской смертности.

«Мы реализуем якорную функцию в части организационно-методической работы для всех учреждений, где оказывается помощь в сфере акушерства, гинекологии и неонатологии. Мы каждый день проводим видеоконференции с Островом и Великими Луками. Обсуждаем каждого новорожденного, в случае сложных ситуаций проводим консультации и в случае необходимости перенаправляем малышей и мам в другие учреждения здравоохранения. Регулярно читаем лекции для коллег», — рассказал Николай Красиков.

Он добавил, что на базе перинатального центра функционирует дистанционный консультативный центр. Также открылось гинекологическое отделение, где принимают женщин из всех районов.

Николай Красиков сообщил, что на сегодняшний день в перинатальном центре оказывают все необходимые виды медицинской помощи, в том числе хирургической. Он отметил, что всё меньше псковичек отправляются в другие регионы за гинекологической помощью.

Руководитель регионального комитета по здравоохранению Марина Гаращенко подчеркнула, что Николай Красиков сумел трансформировать Псковский перинатальный центр в учреждение, где к пациенткам подходят деликатно, щепетильно и с большим профессионализмом.

«Теперь мы проводим неонатальный скрининг на 38 генетических заболеваний. Раньше исследование делали только на пять генетических заболеваний», — обратила внимание Марина Гаращенко.

Николай Красиков пояснил, что всех детей, рождающихся в регионе, обследуют на предмет наличия наследственных заболеваний. Часть исследований проводится в Санкт-Петербурге. С момента начала исследований на 38 генетических заболеваний на изучение направлен материал от 675 пациентов, добавил он.