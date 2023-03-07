Центр культурного развития построят в Острове к концу года

16:31, 07 марта 2023, ПАИ

Центр культурного развития построят в Острове. Об этом сообщил глава муниципалитета Дмитрий Быстров в эфире программы «Оглавление» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM).

«Во-первых, в прошлом году принято решение о выделении Островскому району 135 миллионов на строительство Центра культурного развития <…> Центр будет находиться на улице Калинина, где бывший военный стадион», - сказал Дмитрий Быстров. По его словам, Центр планируют открыть до конца 2023 года.

«Центр культуры будет одноэтажным. Это будет серьезный, современный, многофункциональный Дом культуры с актовым залом, с оборудованием, с гримерками, с местами для кружковой деятельности», - уточнил глава муниципалитета.

По его словам, в Центре культуры, который сейчас работает в Острове, совмещены и кинотеатр, и Дом культуры, и Центр волонтерства и добровольчества. «Мы хотим оставить функционал. Там ещё есть и кинотеатр, так пусть это будет полноценный хороший кинотеатр, а там, в новом месте, будет районный Дом культуры», - отметил гость студии.

Помимо этого, рядом с культурным центром построят дом по программе переселения из аварийного жилья. «Нам выделили свыше 200 миллионов на строительство <…> Это будет пятиэтажный трехподъездный дом на 102 квартиры для переселенцев», - рассказал Дмитрий Быстров. Он добавил, что подрядчики для обоих объектов уже определены.