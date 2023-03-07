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В Великих Луках пройдет первенство области по пилонному спорту

Чемпионат и первенство Псковской области по пилонному спорту и воздушной гимнастике пройдут в спортивно-оздоровительном комплексе «Стрелец» в Великих Луках с 18 по 19 марта. Об этом сообщает портал Luke-News. 

Фото здесь и далее: портал Luki-News

В соревнованиях примут участие как новички, так и опытные спортсмены. Заявки принимаются до 10 марта. На данный момент прошли регистрацию уже более ста спортсменов. 

Основную часть программы составят сольные выступления, но также представят номера и дуэты, как женские, так и смешанные. Оценивать их мастерство будут судьи, которые прошли специальное обучение. 

«Мы ожидаем честные, сильные и яркие соревнования, которые замотивируют спортсменов области на большие достижения», - отметила организатор соревнований Леся Мамедова. 

Напомним, что чемпионат и первенство Псковской области по пилонному спорту и воздушной гимнастике проводятся в регионе во второй раз. Первые соревнования состоялись в марте 2022 года.

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