Детский парк в Острове разделят на игровые зоны

16:58, 07 марта 2023, ПАИ

Программу по формированию комфортной городской среды продолжат реализовывать в Островском районе. В планах благоустроить Детский парк и территорию у пруда на улице Меркурьева. Об этом сообщил глава Островского района Дмитрий Быстров в эфире программы «Оглавление» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM).

«В Детском парке мы убрали воду и осушили его, – рассказал глава района. – Территорию мы разделим на несколько игровых зон – для совсем маленьких детей, для детей постарше – и место, где смогут посидеть родители и понаблюдать за детьми. Будет такое разделение по функционалу».

Часть денег на реализацию проекта, по его словам, выделил губернатор Псковской области, часть поступила в рамках программы по формированию комфортной городской среды, часть предоставил муниципалитет.

«Также в планах благоустроить территорию у пруда на улице Меркурьева <…> Его надо как минимум почистить, потому что он зарастает <…> Это будет благоустроенная территория, вычистим пруд, может, какие-то скамейки поставим – есть определенный концепт. Эта территория пользуется популярностью», – продолжил гость студии.

Также Островский район в этом году продолжит участвовать в программе комплексного развития сельских территорий.