Серебряный сезон на Чудском озере

17:08, 07 марта 2023, ПАИ

Весна пришла на лёд Чудского озера, и, без преувеличения, тысячи рыболовов в это время приезжают сюда за плотвой. Чудская плотва – особенная, и по выдающемуся размеру, и по вкусовым качествам. И косяки её просто огромны. Но вот поймать эту рыбку удаётся не всегда и не каждому.

Никакой февраль

Наконец-то в календаре псковских рыболовов наступил самый рыбный месяц – март. По последнему льду на наших озёрах можно очень хорошо порыбачить и по окуню, и по судаку, и по лещу. Но особенно хороши плотвиные рыбалки. Именно мартовская плотва самая жирная и самая вкусная, первый весенний месяц – идеальный для её вяления.

А от прошедшего февраля остались одни разочарования. Шесть раз в течение самого короткого зимнего месяца я с товарищами побывал на рыбалке. А вспомнить и нечего, кроме переменчивой погоды, дальних пеших походов да пустых рыболовных ящиков. Где-то кто-то на Псковском озере и судака ловил, но нам с клыкастым встретиться не посчастливилось. Вездесущий окунь тоже от нас спрятался. Мы его и на Псковском озере искали, и на Тёплом, но от январского изобилия и зверского аппетита этого хищника остались лишь воспоминания.

Да ещё запомнился очень холодный и негостеприимный приём Тёплого озера. В попытках найти крупного окуня мы там побывали 19 февраля и попали в такой снегопад, что далее полутора километров от берега и отойти не смогли. Да что там мы пешие, даже мотособаки в этот день «бежать» отказывались, то и дело зарываясь в глубокий снег. Плюс ко всему в тот день сползли двумя колёсами нашего автомобиля в кювет, заметённый снегом, а потому и незаметный.

Самостоятельно выбраться не получилось, но выручило рыболовное братство. Первый же проезжавший автомобиль с коллегами по увлечению остановился, и все вместе минут за десять мы вытолкали из снежного плена нашу бедолажку. Спасибо братьям-рыболовам. А про февральскую рыбу мне рассказать вам нечего.

За плотвой? Только в Островцы!

Первое марта. Весна. Наступило время плотвы, пора за ней отправляться на Чудское озеро. Почему на Чудское? Почему в такую даль? Да потому что плотва там ловится в это время просто сказочная – и по размеру, и по красоте. Недаром в эту пору традиционно всё южное побережье заполоняется приезжими рыболовами, все туристические базы заполнены, всё, что можно, в прибрежных деревнях сдано под ночлег. И приезжают не только псковские любители плотвы, но и рыболовы из соседних областей, особенно много в этот период «плотвичников» из соседней Белоруссии. И псковичи зачастую на чудском льду оказываются в меньшинстве. За плотвой в это время сюда приезжают, скажу без преувеличения, тысячи рыболовов. И мы в их числе.

Куда конкретно отправиться – думали недолго, только в Островцы (рыбацкая деревня на южном побережье Чудского озера. – Прим. авт). Именно оттуда сейчас приходят самые массовые и обнадёживающие сообщения на рыболовных форумах. Да и знакомые там уже побывали, и не раз, и очень довольные остались, как рыбалкой, так и уловом.

Мы выехали из города в 06:30, но день уже настолько прибавился, что в следующий раз можно выезжать и на добрый час пораньше. Дороги почищены, доехали без приключений. А вот в самих Островцах – проблема с парковкой. И без того узкие деревенские улочки не готовы вместить такое количество автомобилей, так ещё и хозяева причала ЗАО «Маяк» постарались – бетонным фундаментным блоком загородили проезд к удобной стоянке, где раньше машин этак двадцать размещалось.

Я, зная об этой стоянке, сразу направил туда свой автомобиль и упёрся в непреодолимое препятствие. Пришлось сдавать назад по узкой и неудобной улочке, повстречался малюсенький «карман», там и припарковались. Выгружаем санки-ящики, как видим, что по нашему же пути едет авто с прицепом. Мой товарищ и руками махал, и голосом пытался остановить – ведь им с прицепом будет очень сложно оттуда выехать. Но на наши сигналы внимания не обращали. И пришлось незадачливым рыболовам отцеплять тяжёлый загруженный прицеп и толкать его в обратную сторону добрую сотню метров.

Как оказалось, они потому так уверенно ехали, что были здесь и вчера, и никакого препятствия проезду здесь ещё не было. Теперь там только на снегоходе или мотобуксировщике проскользнуть можно.

Это не рыбалка!

У спуска к каналу – стоянка ледовых такси. Местные владельцы снегоходов сейчас работают по плотному графику: февраль и март – сезон заработков. Но мы – пешком. Свежий воздух, здоровье, созерцание красоты зимнего озера. Снега на льду немного, три-четыре сантиметра, не больше, не то что на Псковском или Тёплом озёрах. При желании можно было бы с некоторым напрягом и по целине идти куда хочешь. Но мы пошли по проторенным дорожкам, по следам мотособак и снегоходов. И передвигались, можно сказать, как по тротуару.

Прошли примерно 3,5 км, остановились, не дойдя до первых палаток метров двести. Расположились. Товарищи, Дмитрий и Марьян, сразу же принялись устанавливать палатки, я же решил обойтись без неё, погода позволяла. Как всегда, просверлил по две лунки в пятидесяти метрах друг от друга, закормил их, прикормка традиционная – пшённая каша с макухой. Уже который год во время зимней плотвиной рыбалки я следую этим методикам и традициям, и никогда они меня не подводили.

Прошло около двух часов, а на льду всего четыре плотвички. Ну, это не рыбалка. И у товарищей почти то же самое. У Марьяна и вовсе ни одной поклёвки ещё не было. Что делать? Единогласное решение – завтракать. Сало, чеснок, лук – до чего же вкусны такие бутерброды на свежем морозном воздухе, да ещё и очень полезны. А потом ещё чай и с малиной, и с имбирём, и с лимоном – на любой вкус. До того хорошо в палатке, хоть не вылезай оттуда. Пока наслаждались чаем с бутербродами, я сообщил товарищам, что если в течение получаса ничего с клёвом не измениться, то я уйду куда-нибудь в другое место.

Клюёт, но очень редко

Так ничего и не поменялось. Товарищи сниматься не захотели, а я пошёл. Перед этим долго крутил головой, стараясь заметить, где всё же руками машут, но так ничего и не увидел. Лишь двух рыболовов приметил, иногда всё же помахивавших удочками. Вот туда и пошёл. Проходя мимо палатки Дмитрия, я ему сообщил о своём маршруте. Товарищ недовольно пробурчал: «Рано мы сели, надо было сразу туда идти. А сейчас уже не пойду, палатку не хочу собирать-разбирать». Я же прошёл метров четыреста выше в озеро.

У отмеченных рыболовов заметил набросанные на льду дорожки из серебристой рыбки – у одного штук тридцать было, у другого даже больше. Зашёл за них метров на пятьдесят. Полчаса прошло – и ничего, вообще ни поклёвки. К этому времени и у окружающих все шевеления прекратились. Может, что-то с пшёнкой я не так накашеварил и плотве моя домашняя прикормка совсем не нравится? И донку вчера переделывал (укорачивал поводки, менял крючки и расстояние между ними), но лучше бы не трогал, ловила старая удочка и ловила. Недаром говорят, что лучшее – враг хорошего.

В общем, ковырялся в себе, теряя веру хоть на какой-нибудь положительный исход сегодняшней рыбалки. И наконец-то! Через час сидения на новом месте дрогнул, потом шевельнулся, согнулся и сразу же выпрямился кивок на удочке с мормышкой. Подсечка. О-о-о! Да там кто-то приличный прицепился. Через несколько секунд в моей руке оказалась очень приличного размера плотвица. И опять тишина. Минут через десять снова поклёвка на мормышку. И опять хорошая плотвичка на льду. И так продолжалось часа два – редкие поклёвки на мормышку и ещё более редкие – на донную удочку.

Сидеть и ждать или бегать и искать?

Позвонил Дмитрию. И сначала не поверил. «Обловился, – говорит он, – килограмм десять отборной плотвы уже наловил. Иногда так клевало, что на две удочки не успевал вытаскивать. Как только ты ушёл, начался настоящий весенний клёв». «Не верю, – заявил я в ответ, – заливаешь, наверное». «Ну, не веришь – не верь». Вообще-то за Дмитрием никогда приукрашиваний не замечалось. Надо быстренько возвращаться на мои первые лунки, вдруг и я ещё успею ухватить хоть немного хорошего клёва. «А чего не позвонил?» – задал я товарищу резонный вопрос, когда опять, проходя мимо, заглянув в его палатку. Там действительно в уголке стоял большой пакет с рыбой, просвечивались очень даже солидные экземпляры. Но в ответ: «Да вот. Да я. А чего ты сам не позвонил?». Как-то не понял я своего товарища.

Успел. Клюнуло в тот же миг, как только я опустил донку в лунку. Выудил две подряд толстые плотвички. А дальше – сплошные непонятки. Клёв продолжился, но с длинными паузами и, что удивительно, только на мормышку. За оставшиеся полчаса до конца рыбалки чуть больше десятка и словил. Ну, хоть что-то.

А у товарищей улов очень даже ничего. У Дмитрия 68 плотвиц общим весом 9600 грамм, средний вес одной серебристой рыбки оказался равен 141 грамму. Два его самых крупных экземпляра потянули по 280 грамм. У Марьяна чуть меньше – 8200 грамм. А я – слабое звено, всего 26 штук весом 3500 грамм.

И вот задумаешься теперь, что лучше – бегать и искать рыбу или ждать, когда она сама к тебе приплывёт?

P.S. Через два дня мы опять оказались в Островцах. И за 1 марта я «отомстил» по полной программе. Бегать или сидеть? Спор продолжился. Да ещё в такой снегопад попали, что не без труда вышли на берег. Об этом и не только расскажу в следующем выпуске рыболовной странички.