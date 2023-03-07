Ремонт на трёх улицах Острова проведут в этом году

17:48, 07 марта 2023, ПАИ

Проезжую часть на трёх улицах города Острова отремонтируют в этом году. Об этом сообщил глава Островского района Дмитрий Быстров в эфире программы «Оглавление» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM).

«В этом году нам добавили денег по программе безопасных качественных автомобильных дорог – это 25 миллионов, и по дорожной деятельности у нас порядка 27-30 миллионов, то есть свыше 50 миллионов будет выделено на ремонт», - поделился гость студии.

Как отметил Дмитрий Быстров, планируется обновить несколько участков. «По улице Карла Маркса это будет капитально – от Пригородной где-то до «Вектора», ближе к федеральной трассе участок. Также в плане ремонта улица Комсомольская до улицы Клавдии Фёдоровой, улица Калинина», - рассказал глава муниципалитета.

Сейчас, по его словам, будет производиться ремонт дорог с использованием технологии укладки холодного асфальта. «Будем делать точечно, где проблемные участки, поскольку уже были ДТП. Водители, объезжая ямы, выезжали на встречную полосу, и случались ДТП», - сказал Дмитрий Быстров.