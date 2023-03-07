Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Ремонт на трёх улицах Острова проведут в этом году

Проезжую часть на трёх улицах города Острова отремонтируют в этом году. Об этом сообщил глава Островского района Дмитрий Быстров в эфире программы «Оглавление» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM).

«В этом году нам добавили денег по программе безопасных качественных автомобильных дорог – это 25 миллионов, и по дорожной деятельности у нас порядка 27-30 миллионов, то есть свыше 50 миллионов будет выделено на ремонт», - поделился гость студии.

Как отметил Дмитрий Быстров, планируется обновить несколько участков. «По улице Карла Маркса это будет капитально – от Пригородной где-то до «Вектора», ближе к федеральной трассе участок. Также в плане ремонта улица Комсомольская до улицы Клавдии Фёдоровой, улица Калинина», - рассказал глава муниципалитета.

Сейчас, по его словам, будет производиться ремонт дорог с использованием технологии укладки холодного асфальта. «Будем делать точечно, где проблемные участки, поскольку уже были ДТП. Водители, объезжая ямы, выезжали на встречную полосу, и случались ДТП», - сказал Дмитрий Быстров.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>













07 марта 2023

Видео о зацепинге заблокировано Великолукской транспортной прокуратурой
07 марта 2023

Михаил Ведерников: Нужно стараться становиться лучшим в любой профессии

07 марта 2023

Ремонт на трёх улицах Острова проведут в этом году
07 марта 2023

Выставка «дамских штучек» открылась во Дворе Постникова

07 марта 2023

Детский парк в Острове разделят на игровые зоны
07 марта 2023

Режим работы Псковской городской поликлиники изменится 8 марта
07 марта 2023

В Великих Луках пройдет первенство области по пилонному спорту
07 марта 2023

Молодежь из 20 районов Псковской области приняла участие в форуме «ВАУ-эффект»

© 2001-2023 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: (8112) 72-03-40
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Макарова Альбина Владимировна

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон/факс 8(8112)57-51-94
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...