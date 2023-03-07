Видео о зацепинге заблокировано Великолукской транспортной прокуратурой

18:10, 07 марта 2023, ПАИ

Великолукская транспортная прокуратура по результатам мониторинга в сети Интернет выявила видеоматериалы, пропагандирующие проезд на железнодорожном транспорте запрещённым способом (на подножках, зацепах, межвагонном пространстве и крышах поездов). Об этом сообщает telegram-канал «Северо-Западная транспортная прокуратура».

Видео призывают к совершению противоправных действий, которые могут повлечь причинение вреда жизни и здоровью, в том числе несовершеннолетним.

Федеральный закон «Об информации, информационных технологиях и о защите информации» устанавливает запрет на распространение информации, за которую предусмотрена уголовная или административная ответственность.

По результатам проверки транспортная прокуратура направила в суд 5 административных исковых заявлений с требованиями признать информацию запрещённой к распространению на территории Российской Федерации.