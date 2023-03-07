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Общество

Изготовить брошь предлагает Изборский музей-заповедник

Фото: Изборский музей-заповедник

Мастер-классы по изготовлению броши пройдут в музее-заповеднике 8 марта, сообщает пресс-служба музея-заповедника.

На весеннем мастер-классе можно будет изготовить изящный подарок в виде броши из атласных лент.

«Каждая мама знает, что самый лучший подарок на любой праздник от ребёнка — это подарок, сделанный своими руками», — гласит сообщение.

Мастер-класс пройдёт в мастерской музея-заповедника 8 марта. Время работы — с 10:00 до 17:00.

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