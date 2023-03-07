Изготовить брошь предлагает Изборский музей-заповедник
Мастер-классы по изготовлению броши пройдут в музее-заповеднике 8 марта, сообщает пресс-служба музея-заповедника.
На весеннем мастер-классе можно будет изготовить изящный подарок в виде броши из атласных лент.
«Каждая мама знает, что самый лучший подарок на любой праздник от ребёнка — это подарок, сделанный своими руками», — гласит сообщение.
Мастер-класс пройдёт в мастерской музея-заповедника 8 марта. Время работы — с 10:00 до 17:00.
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