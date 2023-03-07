На 66,4% снизился объём выданных ипотек в РФ

21:02, 07 марта 2023, ПАИ

Совокупный объём выданных в январе 2023 года ипотек по договорам долевого участия (ДДУ) в России снизился на 66,4 %, до 104,6 млрд рублей, по сравнению с декабрем 2022 года на фоне повышения ставки государственной льготной ипотеки и ужесточения требований к малообеспеченным кредитам. Об этом говорится в опубликованных во вторник материалах ЦБ РФ.

«На фоне повышения с 1 января 2023 года ставки по программе льготной ипотеки с господдержкой, а также наряду с ожиданием ужесточения резервных требований к кредитным организациям по ипотеке с экстремально низкими ставками наибольшее сокращение выдач в январе пришлось на сегмент ипотечных жилищных кредитов (ИЖК) по ДДУ: было выдано 20,1 тыс. ИЖК по ДДУ в рублях на сумму 104,6 млрд рублей, что меньше показателей декабря 2022 года на 64,9 и 66,4 % по количеству и объёму соответственно», — говорится в материалах.

Число выданных на новостройки ипотек в РФ в январе 2023 года год к году снизилось на 36,1 %, а объём выдачи сократился на 21,4 %. В целом в январе 2023 года было заключено 77,3 тыс. рублёвых ипотечных договоров на все категории жилья на сумму 281,6 млрд рублей, что соответственно на 18,6 и 13,8 % меньше, чем в январе 2022 года.