Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

На 66,4% снизился объём выданных ипотек в РФ

Совокупный объём выданных в январе 2023 года ипотек по договорам долевого участия (ДДУ) в России снизился на 66,4 %, до 104,6 млрд рублей, по сравнению с декабрем 2022 года на фоне повышения ставки государственной льготной ипотеки и ужесточения требований к малообеспеченным кредитам. Об этом говорится в опубликованных во вторник материалах ЦБ РФ.

«На фоне повышения с 1 января 2023 года ставки по программе льготной ипотеки с господдержкой, а также наряду с ожиданием ужесточения резервных требований к кредитным организациям по ипотеке с экстремально низкими ставками наибольшее сокращение выдач в январе пришлось на сегмент ипотечных жилищных кредитов (ИЖК) по ДДУ: было выдано 20,1 тыс. ИЖК по ДДУ в рублях на сумму 104,6 млрд рублей, что меньше показателей декабря 2022 года на 64,9 и 66,4 % по количеству и объёму соответственно», — говорится в материалах.

Число выданных на новостройки ипотек в РФ в январе 2023 года год к году снизилось на 36,1 %, а объём выдачи сократился на 21,4 %. В целом в январе 2023 года было заключено 77,3 тыс. рублёвых ипотечных договоров на все категории жилья на сумму 281,6 млрд рублей, что соответственно на 18,6 и 13,8 % меньше, чем в январе 2022 года.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>













07 марта 2023

С 1 апреля в псковских деревнях будут работать 100 пунктов продажи медикаментов

07 марта 2023

Михаил Ведерников поднимет вопрос о строительстве нового госпиталя в Пскове
07 марта 2023

Более 1,5 миллиона тюльпанов вырастили в Псковской области

07 марта 2023

ФОТОФАКТ Написанный маслом Себеж

07 марта 2023

Акция «Цветы для автоледи» прошла в районах области

07 марта 2023

Руководительниц организаций поздравил глава Дедовичского района

07 марта 2023

Изготовить брошь предлагает Изборский музей-заповедник

07 марта 2023

С 8 Марта поздравили в Псковском филиале Академии ФСИН России

© 2001-2023 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: (8112) 72-03-40
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Макарова Альбина Владимировна

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон/факс 8(8112)57-51-94
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...