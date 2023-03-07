Утраченные элементы деревянного декора церкви Покрова Богородицы будут восстановлены

21:37, 07 марта 2023, ПАИ

Утраченные элементы деревянного декора церкви Покрова Богородицы будут восстановлены в деревне Боровик Псковского района по заказу АНО «Возрождение», сообщает группа «Возрождение Псков».

Церковь является памятником федерального значения. Построена в 1897 году на средства крестьянина Г. А. Ануфриева. Пятиглавый двусветный четверик с гранёной апсидой трапезной связан с двухъярусной колокольней над притвором.

В настоящее время выполняются ремонтные работы. В объекте будет произведён ремонт внутри и снаружи. Выполняется замена полов. Планируется ремонт крыльца, замена проводки, ремонт пожарной сигнализации. Со стен сняты многочисленные слои краски. Открылось очень плохое состояние швов. Проведена домастиковка швов.

Полы сохранятся оригинальные. Будет проведена замена прогнивших досок, отремонтированы печи и водосточная система, устранены протечки кровли.