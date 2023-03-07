За участие в СВО Юлия Быкова награждена медалью «За отвагу»

22:42, 07 марта 2023, ПАИ

За участие в специальной военной операции гвардии младший сержант Юлия Быкова награждена медалью «За отвагу», сообщает группа «76 гв дшд ВДВ Псков ZOV».

Юлия Быкова о службе знала по рассказам супруга — старшего сержанта ВДВ. На сегодняшний день на счету гвардии младшего сержанта Быковой около 40 парашютных прыжков и почти 10 лет службы в десанте.

С самого начала специальной военной операции Юлия вместе с другими военными медиками оказывала квалифицированную медпомощь в полевых условиях и самоотверженно боролась за жизнь и здоровье каждого раненого. Порой приходилось работать под вражескими обстрелами. Юлия честно признаётся, что, впервые услышав звук прилёта снаряда, испугалась. Но о страхе забыла быстро, так как мысли были лишь о том, как помочь пострадавшему, облегчить его боль и сделать так, чтобы он смог дальше выполнять профессиональные обязанности или дождаться эвакуации.

«Бывало и так, что ассистируешь на операции, и вдруг поблизости начинается обстрел. Но как прервать операцию? Продолжаем работать», – говорит младший сержант Быкова.

У Юлии Быковой уже были две командировки в зону СВО, длившиеся в общей сложности больше полугода.