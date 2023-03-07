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Общество

Колесо обозрения в Москве остановилось вместе с людьми в кабинах

Фото: стоп-кадр видео из Telegram-канала Zvezdanews

Работу аттракциона «Солнце Москвы» приостановили из-за погодных условий, практически всех посетителей уже эвакуировали, сообщили РИА Новости в контакт-центре аттракциона.

Ранее сообщали, что произошёл сбой на аттракционе «Солнце Москвы», посетители больше часа провели в кабинах остановившегося колеса.

«Колесо приостановили из-за погодных условий. Всех уже почти выпустили, сейчас вручную колесо крутят, поэтому медленно», — рассказали в контакт-центре.

 

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