Колесо обозрения в Москве остановилось вместе с людьми в кабинах

21:56, 07 марта 2023, ПАИ

Работу аттракциона «Солнце Москвы» приостановили из-за погодных условий, практически всех посетителей уже эвакуировали, сообщили РИА Новости в контакт-центре аттракциона.

Ранее сообщали, что произошёл сбой на аттракционе «Солнце Москвы», посетители больше часа провели в кабинах остановившегося колеса.

«Колесо приостановили из-за погодных условий. Всех уже почти выпустили, сейчас вручную колесо крутят, поэтому медленно», — рассказали в контакт-центре.