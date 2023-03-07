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Общество

Технологию лечения псковских аистов представили в Санкт-Петербурге

Фото группы «Дом Белого Аиста»

Питомцы аистиного центра — аистята Аня и Ваня из Бешкино Гдовского района Псковской области — стали объектами научного доклада, сообщает группа «Дом Белого Аиста» в соцсети "ВКонтакте».

Ветеринарный врач-хирург клиники «Котонай», куда часто привозят аистов, нуждающихся в помощи, Павел Синица сделал доклад «Клинические случаи остеосинтеза переломов плечевой кости у птенцов белого аиста» на хирургическом ветеринарном конгрессе, который недавно проходил в Санкт-Петербурге.

Фото группы «Дом Белого Аиста» в соцсети «ВКонтакте»

Напомним, в деревне Бешкино 27 июня 2022 года упало большое старое сухое дерево с огромным аистиным гнездом. Два аистёнка, которые находились в нём, при падении остались живы, но оба получили переломы плечевой кости. На следующий день птенцы были прооперированы в «Котонае» Павлом Синицей.

Доктор впервые при лечении аистов применил новую методику остеосинтеза (восстановления сломанной кости) с использованием блокируемых пластин в качестве внешнего фиксатора кости. Благодаря проведённой операции крылья птицам удалось сохранить.

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