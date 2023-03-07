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Общество

С 1 августа начнётся эксперимент с курортным сбором в Санкт-Петербурге

Курортный сбор в Петербурге начнёт действовать уже ближайшим летом, сообщает ресурс «Деловой Петербург».

Об этом говорится в законопроекте «О введении курортного сбора на территории Санкт‑Петербурга», который на сегодняшний день проходит антикоррупционную экспертизу. Новые правила будут действовать в экспериментальном режиме на всей территории Северной столицы в период с 1 августа 2023 года по 31 декабря 2024 года.

«Курортный сбор устанавливается в размере 100 рублей за одни сутки фактического проживания плательщика курортного сбора в объекте размещения», — говорится в тексте документа.
Плательщиками курортного сбора станут совершеннолетние туристы, проживающие в гостиницах или жилых помещениях, пригодных для временного проживания, более 24 часов, а операторами курортного сбора будут выступать юридические лица или предприниматели, осуществляющие деятельность по предоставлению гостиничных услуг в соответствии с законодательством РФ.

При этом некоторых путешественников освободят от дополнительных расходов. В законопроекте указано, что курортный сбор не будут платить, в частности, герои СССР и России, герои Социалистического Труда или герои Труда РФ, а также полные кавалеры ордена Славы и лица, награждённые орденом Трудовой Славы трёх степеней. То же самое касается участников Великой Отечественной войны, ветеранов боевых действий, обладателей знака «Жителю блокадного Ленинграда» и «Житель осаждённого Севастополя».

Суммарно от уплаты курортного сбора освободят 20 категорий граждан. Для этого им нужно предоставить оператору оригинал документа, который подтверждает, что у туриста есть такое право. Кроме того, путешественники могут показать копию такого документа, заверенную у нотариуса.

Закон, который разрешает Петербургу включиться в эксперимент по взиманию курортного сбора с приезжающих в город туристов, президент РФ Владимир Путин подписал в декабре 2022 года. Тот же документ продлил действие курортного сбора ещё в четырёх регионах России: в Республике Крым, Алтайском, Краснодарском и Ставропольском краях.

За месяц до этого опрошенные «ДП» отельеры сказали, что считают введение курортного сбора разумным, но только при целевом расходовании собранных средств.
 

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