Нетрезвых автомобилистов задержали в Дно и Невеле

09:52, 08 марта 2023, ПАИ

Нетрезвые водители были задержаны инспекторами ДПС в Дно и Невеле. Ранее автомобилисты уже подвергались административному наказанию за аналогичное правонарушение, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе УМВД по Псковской области.

В Дно 6 марта около 17:00 у дома на улице Калинина стражи правопорядка остановили для проверки автомобиль Audi. Выяснилось, что иномаркой управлял местный житель 1984 года рождения, который находился в нетрезвом состоянии.

Также в этот день в Невеле был остановлен водитель Volkswagen, который сел за руль, будучи под градусом.

Все обстоятельства произошедшего выясняются.