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Происшествия

Нетрезвых автомобилистов задержали в Дно и Невеле

Нетрезвые водители были задержаны инспекторами ДПС в Дно и Невеле. Ранее автомобилисты уже подвергались административному наказанию за аналогичное правонарушение, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе УМВД по Псковской области. 

В Дно 6 марта около 17:00 у дома на улице Калинина стражи правопорядка остановили для проверки автомобиль Audi. Выяснилось, что иномаркой управлял местный житель 1984 года рождения, который находился в нетрезвом состоянии.

Также в этот день в Невеле был остановлен водитель Volkswagen, который сел за руль, будучи под градусом.

Все обстоятельства произошедшего выясняются.

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