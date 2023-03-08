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Общество

В Госдуме предложили запретить поднимать цены на цветы 8 Марта

Подъём цен на цветы в преддверии 8 Марта сейчас объясняется рыночными отношениями, но необходимо запретить это и поддерживать те организации, которые не поднимают цены, заявил замруководителя фракции ЛДПР в Госдуме Ярослав Нилов.

«Надо просто запретить поднимать цены на 8 Марта. Мы пытались всячески это регулировать и не поднимать цены не только на цветы, привлекали Федеральную антимонопольную службу, но всё объясняется рыночными отношениями… Надо делать акцент на те организации, которые не поднимают цены и их всячески поддерживать», — сказал Ярослав Нилов, передаёт РИА Новости. 

Политик также отметил, что организации, которые не повышают цены должны иметь преференции.

«Организации, которые не повышают цены, они должны иметь определённые информационные преференции, и тогда рынок сам выровняется», — уточнил он. 

Первый замруководителя фракции СРЗП в Думе Дмитрий Гусев назвал подъём цен на цветы перед праздниками спекуляцией. «Праздничное подорожание цветов и сверхприбыли продавцов на нашем желании поздравить любимого человека — обычная спекуляция», — сказал он.

Дмитрий Гусев заявил, что после окончания спецоперации следует пересмотреть в том числе экономическую политику России.

«Чтобы у каждой нашей женщины в следующее 8 Марта был огромный букет от любимого, независимо от его социального положения и зарплаты», — добавил он.

При этом депутат Госдумы от «Единой России» Олег Морозов считает, что 8 Марта следует «обеспечить выброс на рынок дополнительных объёмов цветов». По его словам, эта мера будет способствовать удержанию цен. Он добавил, что административные запреты могут быть неэффективны.

«Открывать дополнительные точки продаж. Тогда и всем хватит, и цены сильно не поползут. Административные запреты приведут к тому, что в официальных точках продаж цветов не будет, а в подворотне будут, но в три раза дороже», — обратил внимание депутат от «Единой России».

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