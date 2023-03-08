До -8 градусов ожидается в Псковской области 9 марта

11:46, 08 марта 2023, ПАИ

Облачная погода и до -8 градусов ночью ожидается на террритории Псковской области завтра, 9 марта. Об этом сообщает Псковский гидрометцентр.

Днём, по прогнозам синоптиков, пройдёт небольшой снег, ночью — местами умеренный, в отдельных районах области — метель.

Будет дуть ветер западных направлений со скоростью 3-8 метров в секунду. Температура воздуха в области ночью составит от -8 до -3 градусов, днём — от -6 до -1.

Атмосферное давление будет низким.