В магистратуре можно будет получить углублённые знания за год

12:23, 08 марта 2023, ПАИ

В новой системе образования в РФ можно будет получить профессиональные и углублённые знания за год обучения в магистратуре, заявил министр науки и высшего образования России Валерий Фальков.

«В новой системе координат можно будет вполне подготовить и получить в соответствии с запросом рынка труда профессиональные и углублённые знания в магистратуре за год», — сказал Валерий Фальков в эфире телеканала «Россия 24», передаёт РИА Новости.

Он добавил, что президент РФ в ходе своего послания прямо отметил, что новая национальная система образования должна быть синтезом лучших практик советского периода и наработок за последнее десятилетие, высшего образования выпускникам должно быть достаточно, чтобы быть успешными в жизни.

В мае прошлого года министр науки и высшего образования заявил о намерении России выйти спустя 19 лет из Болонской системы, которая предусматривает двухуровневую систему образования — бакалавриат и магистратуру. Уже в ноябре министерство предложило выделить специалитет в отдельный уровень образования, а выпускникам специалитета дать возможность поступить на бесплатное обучение в магистратуру и сократить срок своего обучения на этом уровне до одного года. Специалитет также предложили сделать основной образовательной программой, но бакалавриат и магистратуру в России пока не отменяли.

В декабре Минобрнауки России сообщало, что министерство ведёт консультации по выстраиванию национальной системы высшего образования, поступает много предложений, в том числе противоречивых, но все они анализируются.

Президент РФ Владимир Путин во время послания Федеральному Собранию в феврале назвал вопрос о высшем образовании очень важным, отметив, что изменения назрели из-за новых требований к специалистам в экономике, социальных отраслях и во всех других сферах. В частности, президент заявил, что необходимо вернуться к традиционному для России сроку обучения в вузах от четырёх до шести лет.

Ранее ректор ПсковГУ Наталья Ильина положительно оценила решение президента РФ Владимира Путина о возвращении к специалитету.