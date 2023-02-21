Ректор ПсковГУ оценила решение президента о возвращении к специалитету

15:05, 21 февраля 2023, ПАИ

Ректор ПсковГУ Наталья Ильина положительно оценила решение президента РФ Владимира Путина о возвращении к специалитету. Своё мнение о высказанных президентом тезисах она озвучила во время прямого эфира на радиостанции «Серебряный дождь».

Она заявила, что глава государства как всегда четко и понятно рассказал всем присутствующим о науке, образовании и связанной с ними социальной инфраструктуре. «Владимир Путин четко сказал, что наука - это престижно и перспективно», - отметила Наталья Ильина.

Отдельно ректор ПсковГУ обратила внимание на решение Путина о необходимости вернуться к базовой для РФ системе подготовки в вузах, срок обучения в этом случае составит 4-6 лет. «Тут все вздохнули: наконец-то мы возвращаемся к специалитету!» - подчеркнула она.

Напомним, сегодня президент России выступил с посланием Федеральному Собранию. В ходе традиционного обращения глава государства рассказал о политической повестке, оценил ход спецоперации на Украине, анонсировал важные социальные нововведения.