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Общество

Псковские полицейские вышли с цветами поздравить женщин

Сотрудники псковской полиции вышли на улицы с цветами, чтобы поздравить женское население города. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД по Псковской области. 

Фото здесь и далее: пресс-служба УМВД по Псковской области

Повсеместно в адрес псковичек от стражей порядка звучали тёплые слова поздравлений и пожелания весеннего настроения, «а тюльпаны из рук мужчин в погонах согревали женские сердца, несмотря на мороз».

«Полиция Пскова поздравляет представительниц прекрасного пола и желает крепкого здоровья, благополучия и всего самого доброго!» — передаёт пресс-служба.

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Псковские полицейские вышли с цветами поздравить женщин

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