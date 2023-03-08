Председатель Псковского облсовпрофа поздравил женщин с 8 Марта

13:34, 08 марта 2023, ПАИ

Председатель Псковского облсовпрофа от имени регионального профобъединения поздравил псковичек с 8 Марта. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе облсовпрофа.

Глава областных профсоюзов выразил огромную признательность и благодарность женщинам — мамам, бабушкам, жёнам, дочерям, сёстрам и коллегам.

«Ваша любовь, красота, забота и нежность делает нас, мужчин, сильнее, вдохновляет на добрые дела, поступки и свершения на благо семьи, родной земли и нашей великой России», — сообщил Игорь Иванов и пожелал псковичкам осуществления всех надежд, здоровья, счастья и любви.

«Пусть каждый ваш день будет озарён счастливой улыбкой, а вместе с ароматом весенних цветов в вашу жизнь войдут радость и благополучие!» — сказал Игорь Иванов.