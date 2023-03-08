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Общество

Праздничный концерт в драматическом театре подарили великолучанкам

Праздничный концерт в Великолукском драматическом театре, подготовленный комитетом культуры, стал подарком женщинам Великих Лук ко дню 8 Марта. Принять поздравления от мужчин — представителей городской власти в этот день пришли представительницы прекрасной половины человечества, которые трудятся в самых разных сферах городского хозяйства, образования, культуры, здравоохранения, а также участницы ветеранских организаций, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе администрации Великих Лук.

Фото: пресс-служба администрации Великих Лук

Перед началом концерта в фойе ВДТ гостей встречала живая музыка, которая настраивала присутствующих на романтическую и праздничную волну, а ведущие Светлана Фетисова и Игорь Чучалов на протяжении всей концертной программы вносили в действие, происходящее на сцене, чувства весенней, солнечной радости.

Поздравить великолучанок с праздником весны от имени главы города Великие Луки Николая Козловского и депутатов городской Думы пришёл заместитель главы города Сергей Гусев, который в своём приветственном слове отметил: «В Великих Луках живут обаятельные, чуткие и внимательные женщины, которые наряду с душевной щедростью и житейской мудростью обладают целеустремлённостью и высокой ответственностью. Эти качества позволяют великолучанкам достигать высот в производстве и бизнесе, занимать руководящие должности в органах власти, принимать активное участие в общественной жизни города и вносить весомый вклад в его развитие. Для создания благоприятных условий для профессионального роста великолучанок, жизни и воспитания детей в городе делается многое».

Пожелав всем женщинам Великих Лук крепкого здоровья, исполнения заветных желаний, успехов в труде и жизни, большого личного счастья и солнечного настроения, Сергей Гусев подарил букет цветов Татьяне Щеблыкиной, матери геройски погибшего при исполнении служебного долга в СВО Романа Щеблыкина.

Далее поприветствовать женщин на сцену был приглашён исполняющий обязанности главы администрации города Виктор Каменский, который тепло поздравил присутствующих женщин и рассказал о работе над улучшением качества жизни жителей. «В Великих Луках реализуются муниципальные, региональные и федеральные программы, направленные на планомерное решение социальных вопросов. Это и обеспечение многодетных семей земельными участками, и создание новых мест в детских садах и школах, и благоустройство дворовых и городских территорий, и развитие культурной и спортивной сфер, а также коммунальной инфраструктуры. Большое внимание сегодня уделяется поддержке семей наших военнослужащих и мобилизованных граждан, которые выполняют задачи специальной военной операции».

В заключение своего выступления Виктор Каменский спустился со сцены и вручил букет цветов Маргарите Ганушовой, жительнице блокадного Ленинграда.

«Все, кому в этот вечер посчастливилось побывать на праздничном концерте, получили особый заряд радости и весеннего настроения. А свою любовь и талант в этот волшебный вечер великолучанкам дарили творческие коллективы и вокалисты города, артисты театра, поэты и музыканты», — говорится в сообщении.

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