Путин: Женщины вносят огромный вклад в развитие России

14:31, 08 марта 2023, ПАИ

Российские женщины вносят огромный вклад в развитие государства и достижение общенациональных задач, в стране нет таких отраслей, в которых женщины не добились бы значимых результатов, заявил президент РФ Владимир Путин во время вручения в Кремле государственных награды россиянкам за выдающиеся заслуги, сообщает kremlin.ru.

«В нашей стране, пожалуй, нет таких отраслей, сфер деятельности, в которых женщины не добились бы серьёзных, значимых результатов. Уважаемые друзья, ваши таланты, знания, компетентность ответственность, целеустремлённость вносят огромный вклад в развитие нашей страны, в достижение общенациональных задач, в создание достойного будущего для новых поколений», — сказал Владимир Путин.

Также президент России отметил заслуги женщин-врачей, которые работают в том числе в Донбассе.

«Настоящие герои — женщины-врачи, медицинские работники, в том числе в Донбассе и Новороссии. Сегодня заслуженные награды будут вручены Людмиле Белецкой, главному врачу Луганской республиканской детской больницы, и Анне Железной, заместителю руководителя Донецкого центра охраны материнства и детства. В здравоохранении, в сфере социального обслуживания всегда востребованы качества, присущие женской душе», — подчеркнул Владимир Путин.

Кроме того, он выразил признательность женщинам, трудящимся на производствах, военным корреспондентам, учителям и работникам культуры.

Президент также заявил, что Россия сегодня вновь столкнулась с прямыми угрозами своей безопасности, но жители страны демонстрируют примеры отваги и готовность отстаивать правду. По его словам, они защищают будущее нашего государства, которое нужно именно нам самим.

Как заметил Владимир Путин, русская культура и литература стали ориентирами, которые объединяют общество. Он подчеркнул, что в наши дни чрезвычайно важно их сохранять и изучать.