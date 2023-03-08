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Происшествия

Пскович получил условный срок за смертельное ДТП в Тверской области

Условный срок за смертельное ДТП в Тверской области получил житель Пскова. Об этом сообщает «АиФ-Тверь» со ссылкой на пресс-службу Кашинского межрайонного суда Тверской области.

Фото: пресс-служба УГИБДД Тверской области

Установлено, что 21 ноября 2021 года житель Пскова на автомобиле Volvo XC90 ехал по трассе Р-132 «Золотое кольцо» со стороны Калязина в направлении Твери. На 1355-м км магистрали в Кашинском городском округе водитель, выбрав небезопасную для движения скорость, потерял контроль над управлением автомобилем и выехал на встречную полосу, где его машина столкнулась лоб в лоб с Toyota RAV4. Пассажирка автомобиля Toyota с травмами была доставлена в Кашинскую ЦРБ, где в скором времени скончалась. 

Виновник ДТП раскаялся в содеянном, принёс свои извинения потерпевшей стороне, а также возместил причинённый моральный вред.

Подсудимому назначили наказание в виде двух лет условно, а также запретили управлять автомобилем в течение двух с половиной лет. Приговор суда пока не вступил в законную силу.

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