Водителя из Сербии зажало между фурами в Великолукском районе
Водитель фуры из Сербии оказался зажат между двумя автомобилями на стоянке большегрузов возле гостиницы «Подворья» в Великолукском районе.
По словам очевидцев, водитель помогал своему другу-водителю другого большегруза. Во время перевязки ремнями первая машина забуксовала и откатилась.
Мужчина был госпитализирован в медучреждение.
На месте работают бригада скорой помощи, ПСО Великие Луки, сотрудники ДПС.
Обстоятельства произошедшего выясняются.
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