Водителя из Сербии зажало между фурами в Великолукском районе

16:39, 08 марта 2023, ПАИ

Водитель фуры из Сербии оказался зажат между двумя автомобилями на стоянке большегрузов возле гостиницы «Подворья» в Великолукском районе.

По словам очевидцев, водитель помогал своему другу-водителю другого большегруза. Во время перевязки ремнями первая машина забуксовала и откатилась.

Мужчина был госпитализирован в медучреждение.

На месте работают бригада скорой помощи, ПСО Великие Луки, сотрудники ДПС.

Обстоятельства произошедшего выясняются.