Псковичей приглашают на художественную выставку «Родники моей жизни»

18:00, 08 марта 2023, ПАИ

На персональную выставку «Родники моей жизни» художника Николая Глухова из Санкт-Петербурга приглашает художественная галерея «Дар». Открытие начнётся 18 марта. Об этом сообщается в группе галереи в соцсети «ВКонтакте»

В экспозиции представлены живопись и графика Николая Глухова — члена Союза художников России.

Галерея работает с 11:00 до 18:00 со среды по воскресенье. Выставка будет работать до 18 апреля.

Вход свободный.

Персональные выставки Николая Глухова проходили не только в Санкт-Петербурге, но и за рубежом. Его работы находятся в музее Академии художеств в Санкт-Петербурге, в Абаканской картинной галерее Республики Хакасия, в галерее «Гизелы Фришмут» в Германии, в Китайской национальной библиотеке в Шанхае, а также в частных коллекциях.