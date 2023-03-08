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Общество

Ресурсный центр волонтёров финансового просвещения появится в Пскове

В Пскове появится ресурсный центр волонтёров финансового просвещения, сообщает группа «Псковская область» в соцсети «ВКонтакте».

Основная цель проекта — повышение финансовой грамотности населения.

Псковский государственный университет выиграл грант на создание ресурсного центра волонтёров финансового просвещения «Школа финансовой грамотности». В рамках проекта будет проводиться работа с целевой аудиторией от дошкольников до лиц пенсионного возраста.

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