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Общество

Два проекта Псковской области выиграли в конкурсе «Открываем Россию заново»

Фонд инвестиционного развития Псковской области выиграл в конкурсе «Открываем Россию заново», сообщает на своей личной странице в соцсети «ВКонтакте» руководитель фонда Наталья Плявинская.

«Наша заявка вошла в число 46 победных заявок со всей страны. Работы, конечно, теперь прибавится, но мы справимся. Теодор Плявинский со своей командой тоже победил в этом конкурсе, так что у Псковской области две победы из 46 возможных», — сообщает руководитель фонда.

«Открываем Россию заново» — профессиональный конкурс, победители которого отправляются в проектную или исследовательскую экспедицию и решают задачи стратегического развития одного из регионов России. В экспедициях студенты российских вузов применяют свои знания, получают актуальный профессиональный опыт и меняют жизнь региона к лучшему.

 

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