Великолучанин Руслан Шамилов проведет бой в Астане 18 марта

20:57, 08 марта 2023, ПАИ

Великолучанин Руслан Шамилов проведет бой в Астане на защиту пояса лиги «NAIZA» 18 марта, сообщает telegram-канал «Luki-News».

Первый мастер спорта России по ММА в Псковской области, профессиональный боец Руслан Шамилов 18 марта проведет бой в Астане на защиту пояса лиги «NAIZA». Соперником великолучанина выступит казахский спортсмен Имран Тайсултанов.

Напомним, что летом 2022 года Руслан Шамилов взял чемпионский пояс лиги «NAIZA», одержав досрочную победу над Мурадом Абдурахмановым.