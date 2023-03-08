Больше 2 тысяч цветов подарили псковским женщинам волонтеры

19:21, 08 марта 2023, ПАИ

Больше 2 тысяч цветов подарили псковским женщинам участники акции «Вам, любимые!», сообщает группа «Доброволец Псковской области».

На улицы Пскова вышли волонтёры регионального ресурсного Центра добровольчества, регионального отделения «Движение первых» и общественной молодёжной организации «Всероссийский Студенческий Корпус Спасателей», «Женского движения», а также военнослужащие. Среди волонтёров был замечен и Чебурашка, который тоже поздравлял женщин и дарил всем прекрасное настроение.

Волонтёры дарили женщинам цветы и говорили самые добрые слова.