Больше 2 тысяч цветов подарили псковским женщинам волонтеры
Больше 2 тысяч цветов подарили псковским женщинам участники акции «Вам, любимые!», сообщает группа «Доброволец Псковской области».
На улицы Пскова вышли волонтёры регионального ресурсного Центра добровольчества, регионального отделения «Движение первых» и общественной молодёжной организации «Всероссийский Студенческий Корпус Спасателей», «Женского движения», а также военнослужащие. Среди волонтёров был замечен и Чебурашка, который тоже поздравлял женщин и дарил всем прекрасное настроение.
Волонтёры дарили женщинам цветы и говорили самые добрые слова.
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