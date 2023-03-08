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Общество

Больше 2 тысяч цветов подарили псковским женщинам волонтеры

Фото группы "Доброволец Псковской области"

Больше 2 тысяч цветов подарили псковским женщинам участники акции «Вам, любимые!», сообщает группа «Доброволец Псковской области».

Фото группы "Доброволец Псковской области"

На улицы Пскова вышли волонтёры регионального ресурсного Центра добровольчества, регионального отделения «Движение первых» и общественной молодёжной организации «Всероссийский Студенческий Корпус Спасателей», «Женского движения», а также военнослужащие. Среди волонтёров был замечен и Чебурашка, который тоже поздравлял женщин и дарил всем прекрасное настроение.

Фото группы "Доброволец Псковской области"

Волонтёры дарили женщинам цветы и говорили самые добрые слова. 

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