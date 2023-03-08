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Общество

Один водитель погиб в результате лобового столкновения в Псковском районе

Фото ПАИ

В Псковском районе на трассе Псков-Гдов произошло лобовое столкновение автомобилей ВАЗ-2112 и «Фольксваген Пассат».

В результате ДТП водитель «Фольксваген Пассат» скончался на месте от полученных травм, личность его устанавливается.

А также пострадал 23-летний водитель ВАЗ-2112. Помощь оказана на месте, решается вопрос о его госпитализации.

На месте работают бригада скорой помощи, спасатели АСС, сотрудники ДПС, следственно-оперативная группа.

Обстоятельства произошедшего выясняются.

  • Погибший при лобовом столкновении в Псковской области
    Фото: Фото ПАИ
  • Погибший при лобовом столкновении в Псковской области
    Фото: Фото ПАИ
  • Погибший при лобовом столкновении в Псковской области
    Фото: Фото ПАИ
  • Погибший при лобовом столкновении в Псковской области
    Фото: Фото ПАИ
  • Погибший при лобовом столкновении в Псковской области
    Фото: Фото ПАИ
  • Погибший при лобовом столкновении в Псковской области
    Фото: Фото ПАИ
  • Погибший при лобовом столкновении в Псковской области
    Фото: Фото ПАИ
  • Погибший при лобовом столкновении в Псковской области
    Фото: Фото ПАИ

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