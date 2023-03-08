Аварию на водопроводе ликвидировали в Печорах

20:12, 08 марта 2023, ПАИ

8 марта на улице Зелёной в районном центре прорвало трубу водопровода. И на время ремонта пришлось отключить подачу воды в частные дома, сообщает газета «Печорская правда».

В связи с ситуацией, которая вызвала нездоровый ажиотаж в некоторых местных пабликах, коллектив редакции обратились к главе Печорского района Сергею Тарасику.

«В районе улицы Зелёная ведутся работы, проверяется работоспособность насоса скважины подачи воды. К сожалению, аварии не имеют графика. Сотрудники муниципального предприятия «Печорские тепловые сети» устраняют поломку. Они делают это в любое время - и днём и ночью - несмотря на праздники и выходные. Работы планируется завершить до 17 часов», - пояснил Сергей Тарасик.

Подача ресурса в жилые дома восстановлена. Во время проведения ремонтных работ на месте аварии побывал глава Печорского района Сергей Тарасик.

Процесс ремонта контролировал генеральный директор муниципального предприятия «Печорские тепловые сети» Николай Козлов.