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Общество

Аварию на водопроводе ликвидировали в Печорах

Фото газеты "Печорская правда"

8 марта на улице Зелёной в районном центре прорвало трубу водопровода. И на время ремонта пришлось отключить подачу воды в частные дома, сообщает газета «Печорская правда».

В связи с ситуацией, которая вызвала нездоровый ажиотаж в некоторых местных пабликах, коллектив редакции обратились к главе Печорского района Сергею Тарасику.

Фото газеты "Печорская правда"

«В районе улицы Зелёная ведутся работы, проверяется работоспособность насоса скважины подачи воды. К сожалению, аварии не имеют графика. Сотрудники муниципального предприятия «Печорские тепловые сети» устраняют поломку. Они делают это в любое время - и днём и ночью - несмотря на праздники и выходные. Работы планируется завершить до 17 часов», - пояснил Сергей Тарасик.

Подача ресурса в жилые дома восстановлена. Во время проведения ремонтных работ на месте аварии побывал глава Печорского района Сергей Тарасик.

Процесс ремонта контролировал генеральный директор муниципального предприятия «Печорские тепловые сети» Николай Козлов.

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