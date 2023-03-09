Иванов день наступил по народному календарю

07:01, 09 марта 2023, ПАИ

Иванов день наступил по народному календарю. По церковному календарю в этот день отмечают обретение главы Иоанна Предтечи, пишет calend.ru.

Иоанн, известный также как Креститель, считается ближайшим предшественником Иисуса Христа, предсказавшим его пришествие. Он жил в пустыне аскетом, проповедовал крещение среди иудеев, крестил в водах Иордана самого Спасителя. Иоанна обезглавили из-за козней иудейской царицы Иродиады и её дочери Саломеи.

На Руси Иоанну Предтече молились об избавлении от головной боли. Также у него просили о здоровье детей, о защите посевов, о плодородии.

Праздник обретения главы Иоанна считался днём, когда птицы обретают гнёзда — то есть начинают их строить. Крестьяне помогали им в этом: поправляли старые скворечники в садах, сооружали новые.

Женщины в этот день не стирали белье, чтобы птицы не испугались и не улетели обратно. Кстати, подмечали: если птицы вьют гнезда на солнечной стороне — лето будет холодным. Многолетние наблюдения показывали, что своевременный прилёт птиц сулит хороший урожай.

Если вдруг в Иванов день запоёт синица — это к теплу; однако если поёт она протяжно и жалобно — значит, голодна. В этом случае пичужке старились помочь, устраивали кормушки. Увидеть жаворонка или аиста в этот день считалось хорошей приметой.

Также смотрели и на погоду. «Если день по снегу, — говорили люди, — то и в апреле по снегу, а коли по голу, то и в апреле по тому». Снег на Обретение говорил и о том, что Пасха будет холодной.