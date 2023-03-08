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Общество

Псковщина оказалась под влиянием двух циклонов

Продолжающаяся непогода обусловлена встречей двух циклонов. Один из них принёс снежный шторм, второй с тропическими ливнями и сильным ветром обрушился на Кавказ и Причерноморье, сообщает метеоцентр «Фобос».

На Русской равнине (включая Псковскую область) ветер будет только усиливаться. Порывы ветра не превысят 12-17 м/с.

В Санкт-Петербурге самый сильный ветер — до 11-13 м/с — ожидается в первой половине дня, а в общей сложности на берегах Невы выпадет около четверти мартовского объёма снега. При этом температура повысится со вчерашних −5...0°.

В итоге холода вернутся. В Москве, например, сегодня до +2°, к снегу могут примешиваться дожди. Но завтра температура понизится до 0°, а в пятницу и субботу уже −2…−4°, что примерно на 5° ниже мартовской нормы. И только в воскресенье очередной циклон принесёт в центр России очередную оттепель.

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